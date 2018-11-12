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В Одесі за дивних обставин потонула дівчина

STYLERПодії    12.11.2018 - 10:55
Ілюстративне фото (facebook.com/Benim-icin-gel)
Ілюстративне фото (facebook.com/Benim-icin-gel)

Особа загиблої встановлюється

В Одесі молоду дівчину змило хвилею з пірса, і вона потонула. Про це повідомили у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Україні.

Інцидент стався в неділю вранці, 11 листопада на пляжі "Чайка", який знаходиться на 10-ій станції Великого Фонтану.

У воді було виявлено тіло молодої дівчини. На місце події виїхали рятувальники ДСНС і з допомогою рятувального багра дістали тіло загиблої дівчини.

За попередніми даними, її змило з пірсу величезною хвилею, і вона не змогла вибратися на поверхню. Поруч не виявилося нікого, хто зміг би їй допомогти.

На даний момент встановлюються всі подробиці та обставини події, а також співробітники правоохоронних органів встановлюють особисті дані потонулої дівчини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області немовля потонуло у каструлі з водою.

Дитина втопилася в каструлі з водою, яка стояла у дворі. За даними правоохоронців, мати поралася по господарству, а хлопчик грав поруч. Мати намагалася самостійно врятувати сина, але їй не вдалося. Хлопчик помер.

А також ми розповідали про те, що у Запорізькій області рятувальники витягли дитину з 6-метрового колодязя.

Відео: РБК-Україна

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