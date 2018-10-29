В Запорожской области спасатели вытащили ребенка из 6-метрового колодца

Мальчика в карете скорой доставили в больницу, после чего госпитализировали
В городе Орехово в Запорожской области спасатели вытащили из глубокого полуразрушенного колодца мальчика, который угодил туда во время игры. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГоСЧС в области, для этих целей использовалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.
Инцидент произошел 28 октября.
В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по улице Леси Украинки необходима помощь спасателей.
Прибыв на место происшествия, бойцы ГоСЧС с помощью веревки и штурмовой лестницы достали 8-летнего мальчика из 6-метрового колодца.
Спасатели также передали пострадавшего врачам. Мальчика в карете скорой доставили в больницу, после чего госпитализировали.
Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области при пожаре в частном жилом доме пострадал годовалый мальчик.
Напомним, что в августе в селе Оленичи в Житомирской области произошла трагедия – в местном озере утонули два ребенка, оба 2008 года рождения.
Также мы писали, что 15 сентября в рамках торжеств по случаю Дня спасателя, в центре столицы отметили подвиг служебных собак, которые спасли десятки, а то и сотни человеческих жизней.
Видео: РБК-Украина