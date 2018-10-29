В Запорожской области спасатели вытащили ребенка из 6-метрового колодца

Фото: коллаж РБК-Украина

Мальчика в карете скорой доставили в больницу, после чего госпитализировали

В городе Орехово в Запорожской области спасатели вытащили из глубокого полуразрушенного колодца мальчика, который угодил туда во время игры. Как сообщили в пресс-службе главного управления ГоСЧС в области, для этих целей использовалась 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Инцидент произошел 28 октября.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по улице Леси Украинки необходима помощь спасателей.

Прибыв на место происшествия, бойцы ГоСЧС с помощью веревки и штурмовой лестницы достали 8-летнего мальчика из 6-метрового колодца.

Спасатели также передали пострадавшего врачам. Мальчика в карете скорой доставили в больницу, после чего госпитализировали.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области при пожаре в частном жилом доме пострадал годовалый мальчик.

Напомним, что в августе в селе Оленичи в Житомирской области произошла трагедия – в местном озере утонули два ребенка, оба 2008 года рождения.

Также мы писали, что 15 сентября в рамках торжеств по случаю Дня спасателя, в центре столицы отметили подвиг служебных собак, которые спасли десятки, а то и сотни человеческих жизней.

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Видео: РБК-Украина