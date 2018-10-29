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У Запорізькій області рятувальники витягли дитину з 6-метрового колодязя

STYLERЖиття    29.10.2018 - 19:48
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Хлопчика у кареті швидкої доставили до лікарні, після чого госпіталізували

У місті Орєхово у Запорізькій області рятувальники витягли з глибокого напівзруйнованого колодязя хлопчика, який потрапив туди під час гри. Як повідомили прес-службі головного управління ДСНС в області, для цих цілей використовувалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

Інцидент стався 28 жовтня.

У Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Лесі Українки необхідна допомога рятувальників.

Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою мотузки та штурмової драбини витягли 8-річного хлопчика з 6-метрового колодязя.

Рятувальники також передали потерпілого лікарям. Хлопчика у кареті швидкої доставили до лікарні, після чого госпіталізували.

Як повідомлялося раніше, у Дніпропетровській області при пожежі в приватному житловому будинку постраждав однорічний хлопчик.

Нагадаємо, що в серпні в селі Оленичи в Житомирській області сталася трагедія – в місцевому озері втопилися дві дитини, обидві 2008 року народження.

Також ми писали, що 15 вересня в рамках урочистостей з нагоди Дня рятівника, у центрі столиці відзначили подвиг службових собак, які врятували десятки, а то й сотні людських життів.

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Відео: РБК-Україна

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