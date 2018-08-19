Остался без присмотра: в Запорожской области в канале всплыло тело трехлетнего мальчика

Иллюстративное фото (RGBStock)

Отец ребенка ненадолго покинул сына

В Запорожской области, в городе Энергодар в акватории местного водного канала утонул трехлетний мальчик, которого оставили без присмотра. Про трагический инцидент сообщили на сайте ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"18 августа в 19:00 от дежурного Национальной полиции поступила информация о гибели ребенка на воде. Событие произошло в акватории прогулочного канала в городе Энергодар", - написано в сообщении Службы спасения.

По результатам предварительного расследования установили, что 35-летний отец катался со своим маленьким сыном на катамаране. Позже мужчина причалил к берегу и случайно оставил без присмотра мальчика. Ребенок остался на какое-то время один. Когда мужчина вернулся, то мальчика он найти уже не смог.

Поиски утонувшего малыша были безрезультатными до тех пор, пока тело ребенка не всплыло на расстоянии десяти метров от берега. Труп мальчика спасатели вытащили на берег.

Сейчас тело утопленника передали на судмедэкспрертизу.

Напомним, в Киеве мужчина утонул во время празднования дня рождения.

Ранее в Житомирской области погибли на воде два десятилетних мальчика, а в Запорожской области на глазах у родителей ушел под воду 18-летний парень и погиб.

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