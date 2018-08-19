Залишився без нагляду: у Запорізькій області в каналі спливло тіло трирічного хлопчика

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Батько дитини ненадовго залишив сина

В Запорізькій області, у місті Енергодар в акваторії місцевого водного каналу втопився трирічний хлопчик, якого залишили без нагляду. Про трагічний інцидент повідомили на сайті ГУ ДСНС в Запорізькій області.

"18 серпня о 19:00 від чергового Національної поліції надійшла інформація про загибель дитини на воді. Подія сталася в акваторії прогулянкового каналу в місті Енергодар", - написано в повідомленні Служби порятунку.

За результатами попереднього розслідування встановили, що 35-річний батько катався зі своїм маленьким сином на катамарані. Пізніше чоловік причалив до берега і випадково залишив без нагляду хлопчика. Дитина залишилася на якийсь час одина. Коли чоловік повернувся, то хлопчика він знайти вже не зміг.

Пошуки потонулого малюка були безрезультатними до тих пір, поки тіло дитини не спливло на відстані десяти метрів від берега. Труп хлопчика рятувальники витягли на берег.

Зараз тіло потопельника передали на судмедэкспрертизу.

Нагадаємо, в Києві чоловік потонув під час святкування дня народження.

Раніше в Житомирській області загинули на воді два десятирічних хлопчика, а в Запорізькій області на очах у батьків пішов під воду 18-річний хлопець і загинув.

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