В Одессе при странных обстоятельствах утонула девушка

Иллюстративное фото (facebook.com/Benim-icin-gel)

Личность погибшей устанавливается

В Одессе молодую девушку смыло волной с пирса, и она утонула. Об этом сообщили в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 11 ноября на пляже "Чайка", который находится на 10-ой станции Большого Фонтана.

В воде было обнаружено тело молодой девушки. На место происшествия выехали спасатели ГСЧС и с помощью спасательного багра достали тело погибшей девушки.

По предварительным данным, ее смыло с пирса огромной волной, и она не смогла выбраться на поверхность. Рядом не оказалось никого, кто смог бы ей помочь.

На данный момент устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего, а также сотрудники правоохранительных органов устанавливают личные данные утонувшей девушки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области младенец утонул в кастрюле с водой.

Ребенок утонул в кастрюле с водой, которая стояла во дворе. По данным правоохранителей, мать хлопотала по хозяйству, а мальчик играл рядом. Мать пыталась самостоятельно привести сына в чувство, но ей не удалось. Мальчик умер.

А также мы рассказывали о том, что в Запорожской области спасатели вытащили ребенка из 6-метрового колодца.

Видео: РБК-Украина