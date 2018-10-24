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В Одесі в покинутому підвалі виявили труп жінки зі зв'язаними руками

STYLERПодії    24.10.2018 - 16:45
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Загиблою виявилася 43-річна місцева жителька

В Одесі в Київському районі у середу, 24 жовтня, в покинутому підвалі правоохоронці виявили мертву жінку зі зв'язаними руками. Про це розповіли в відділі комунікацій головного управління Національної поліції в області.

Повідомляється, що в поліцію надійшло повідомлення, що в покинутому підвалі на вулиці Суднобудівна виявлено тіло невідомої жінки.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники кінологічної служби, керівництво поліції і прокуратури.

Як з'ясувалося, загиблою виявилася 43-річна місцева жителька. Її руки були зв'язані, на тілі виявлені подряпини.

В Одесі в покинутому підвалі виявили труп жінки зі зв'язаними руками

Фото: od.npu.gov.ua

"Значних візуальних пошкоджень, які можуть призвести до загибелі людини, на тілі потерпілої не виявлено", - розповіли правоохоронці.

У поліції додали, що в даний час встановлюються причини смерті та обставини події. Також було призначено кілька експертиз.

Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

В Одесі в покинутому підвалі виявили труп жінки зі зв'язаними руками

Фото: od.npu.gov.ua

Раніше ми повідомляли, що 23 жовтня в Харківській області росіянин намагався перетнути пункт пропуску "Гоптівка" з трупом жінки на задньому сидінні, видаючи його за живого пасажира.

Також ми писали про те, що 29 вересня співробітники поліції в Дніпрі приїхали за викликом трьох підлітків, котрі знайшли у дворі біля старих погребів розкладений труп.

Нагадаємо, що 25 вересня в Києві на Троєщині був виявлений труп чоловіка з ознаками насильницької смерті - йому відрізали статеві органи. Загиблого звинуватили в педофілії.

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Відео: РБК-Україна

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