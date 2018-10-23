Жуткий "пассажир": россиянин вез в Украину труп женщины

Фото: украинские пограничники (РБК-Украина)

Мужчина выдавал женский труп за живую пассажирку

Во вторник, 23 октября около 17:30 в Харьковской области произошел ужасный, вопиющий инцидент: россиянин, пересекая границу в своей иномарке, на территории пропускного пункта "Гоптовка", пытался провезти в Украину с труп женщины, выдавая ее за живого пассажира. Интересно, что сотрудники пограничной службы России без проблем его пропустили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Скриншот поста (facebook.com/oleh.slobodyan)

"Очень интересная ситуация случилась вечером в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине. Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую...", - написал в сообщении чиновник.

По словам Олега Слободяна, в Украину прибыл автомобиль Ford российской регистрации под управлением гражданина России. Вместе с водителем, в качестве пассажира, в салоне авто находился гражданин Украины, являющийся сыном водителя. Женский труп пограничники обнаружили при осмотре автомобиля. "Девушка" была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек.

Как оказалось водитель, который оказался мужем мертвой женщины, он предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное российскими властями.

Как утверждают злоумышленники, они пытались привезти в Украину труп своей родственницы под видом пассажирки с целью дальнейшего захоронения в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном Гоптовке пункте пропуска "Нехотеевка"в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ", - сообщил детали инцидента Олег Слободян.

Сейчас ведется следствие, а в Нацполицию направлена информация о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК (умышленное убийство).

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