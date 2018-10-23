ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Моторошний "пасажир": росіянин віз в Україну труп жінки

STYLERПодії    23.10.2018 - 23:41
Фото: українські прикордонники (РБК-Україна)
Фото: українські прикордонники (РБК-Україна)

Чоловік видавав жіночий труп за живу пасажирку

У вівторок, 23 жовтня приблизно в17:30 у Харківській області стався жахливий, кричущий інцидент: росіянин, перетинаючи кордон у своїй іномарці, на території пропускного пункту "Гоптівка", намагався провезти в Україну з труп жінки, видаючи її за живого пасажира. Цікаво, що співробітники прикордонної служби Росії без проблем його пропустили. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

Моторошний &quot;пасажир&quot;: росіянин віз в Україну труп жінки

Скріншот поста (facebook.com/oleh.slobodyan)

"Дуже цікава ситуація трапилася ввечері в пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині. Рідня намагалася перемістити через кордон з Росії труп жінки, видаючи її за живу...", - написав у повідомленні чиновник.

За словами Олега Слободяна, в Україну прибув автомобіль Ford російської реєстрації під керуванням громадянина Росії. Разом з водієм, в якості пасажира, в салоні авто перебував громадянин України, який є сином водія. Жіночий труп прикордонники виявили при огляді автомобіля. "Дівчина" була посаджена і пристебнута ременем безпеки як жива людина.

Як виявилося водій, який виявився чоловіком мертвої жінки, він надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане російською владою.

Як стверджують зловмисники, вони намагалися привезти в Україну труп своєї родички під виглядом пасажирки з метою подальшого поховання в Запорізькій області.

"Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному Гоптівці пункті пропуску "Нехотєєвка"у свою чергу, не побачили в переміщенні трупа таким чином нічого дивного, і після всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ", - повідомив деталі інциденту Олег Слободян.

Зараз ведеться слідство, а в Нацполицiю направлена інформація про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 115 КК (умисне вбивство).

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області на кладовищі знайшли мертву новонароджену дівчинку.

Також у США, в покинутому похоронному бюро знайшли тіла 11 немовлят.

Раніше повідомлялося, що у Києві знайдено труп чоловіка з ознаками насильства.

Відео: В аеропорту Бориспіль пройшли масштабні навчання рятувальних служб

 

Новини України Російська Федераціяпограничникитруп
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся