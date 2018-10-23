Моторошний "пасажир": росіянин віз в Україну труп жінки

Фото: українські прикордонники (РБК-Україна)

Чоловік видавав жіночий труп за живу пасажирку

У вівторок, 23 жовтня приблизно в17:30 у Харківській області стався жахливий, кричущий інцидент: росіянин, перетинаючи кордон у своїй іномарці, на території пропускного пункту "Гоптівка", намагався провезти в Україну з труп жінки, видаючи її за живого пасажира. Цікаво, що співробітники прикордонної служби Росії без проблем його пропустили. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

Скріншот поста (facebook.com/oleh.slobodyan)

"Дуже цікава ситуація трапилася ввечері в пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині. Рідня намагалася перемістити через кордон з Росії труп жінки, видаючи її за живу...", - написав у повідомленні чиновник.

За словами Олега Слободяна, в Україну прибув автомобіль Ford російської реєстрації під керуванням громадянина Росії. Разом з водієм, в якості пасажира, в салоні авто перебував громадянин України, який є сином водія. Жіночий труп прикордонники виявили при огляді автомобіля. "Дівчина" була посаджена і пристебнута ременем безпеки як жива людина.

Як виявилося водій, який виявився чоловіком мертвої жінки, він надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане російською владою.

Як стверджують зловмисники, вони намагалися привезти в Україну труп своєї родички під виглядом пасажирки з метою подальшого поховання в Запорізькій області.

"Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному Гоптівці пункті пропуску "Нехотєєвка"у свою чергу, не побачили в переміщенні трупа таким чином нічого дивного, і після всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ", - повідомив деталі інциденту Олег Слободян.

Зараз ведеться слідство, а в Нацполицiю направлена інформація про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 115 КК (умисне вбивство).

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