В Одессе в заброшенном подвале обнаружили труп женщины со связанными руками

Фото: коллаж РБК-Украина

Погибшей оказалась 43-летняя местная жительница

В Одессе в Киевском районе в среду, 24 октября, в заброшенном подвале правоохранители обнаружили мертвую женщину со связанными руками. Об этом рассказали в отделе коммуникаций главного управления Национальной полиции в области.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение, что в заброшенном подвале на улице Судостроительная обнаружено тело неизвестной женщины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, работники кинологической службы, руководство полиции и прокуратуры.

Как выяснилось, погибшей оказалась 43-летняя местная жительница. Ее руки были связаны, на теле обнаружены царапины.

Фото: od.npu.gov.ua

"Значительных визуальных повреждений, которые могут привести к гибели человека, на теле потерпевшей не обнаружено", - рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что в настоящее время устанавливаются причины смерти и обстоятельства случившегося. Также были назначены несколько экспертиз.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Фото: od.npu.gov.ua

Ранее мы сообщали, что 23 октября в Харьковской области россиянин пытался пересечь пункт пропуска "Гоптовка" с трупом женщины на заднем сидении, выдавая его за живого пассажира.

Также мы писали о том, что 29 сентября сотрудники полиции в Днепре приехали по вызову троих подростков которые нашли во дворе около старых погребов разложившийся труп.

Напомним, что 25 сентября в Киеве на Троещине был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти - ему отрезали половые органы. Погибшего обвинили в педофилии.

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Видео: РБК-Украина