Під Одесою підлітки вбили і розчленували іноземця: помстилися за інтим

Вбивство іноземця в Одеській області (колаж: РБК-Україна)

В Одеській області хлопець і дівчина скоїли жорстоке вбивство іноземця

У місті Білгород-Дністровський Одеської області двох неповнолітніх - хлопця і дівчину - підозрюють у вбивстві 68-річного громадянина Туреччини. У поліції кажуть, що 17-річні підлітки проникли в квартиру майбутньої жертви і вчинили жорстоку розправу.

Як розповіли в поліції Одеської області, підлітки вбили чоловіка, потім розчленували його тіло, винесли і поховали на околиці Білгород-Дністровського.

Про те, що чоловік зник, повідомив в поліцію його племінник. Коли правоохоронці прийшли в орендовану іноземцем квартиру, знайшли там сліди крові. Далі відпрацьовувалися контакти і коло спілкування чоловіка.

Як виявилося, 17-річна дівчина, яку підозрюють у вбивстві, раніше мала з загиблим стосунки.

"Вони вночі прийшли додому до чоловіка, через вікно проникли в його квартиру і вбили. А щоб приховати сліди злочину, тіло розчленували, розклали по сумках і закопали біля лиману за містом", - розповіли в поліції.

Підлітки затримані. Мотивом вбивства вони назвали помсту 68-річному чоловікові за інтимний зв'язок з дівчиною.

За скоєне їх можуть покарати позбавленням волі від 10 до 15 років або навіть посадити довічно.

В Одесі підлітки вбили іноземця (відео: YouTube/Поліція Одещини)

Раніше ми писали, що у Миколаєві депутат заявив про самогубство дружини.

Також повідомлялося, що у Мукачеві чоловік скоїв самогубство в прямому ефірі, а перед смертю він поскаржився на "копів".