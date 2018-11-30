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"Пограбували і кинули помирати": подробиці загибелі харківського журналіста

STYLERПодії    30.11.2018 - 11:55
"Пограбували і кинули помирати": подробиці загибелі харківського журналіста
Колаж РБК-Україна

Донька журналіста протягом доби шукала його по лікарнях

Відомого харківського журналіста Олега Пересаду, який помер 29 листопада, перед смертю пограбували невідомі та кинули його на вулиці в мороз. Про це повідомили в співтоваристві "Харків SOS" в соціальній мережі Facebook.

Харківському журналісту, головному редактору "Харьковские известия" Олегу Пересаде стало погано на вулиці, і він упав, втративши свідомість. А невідомі люди, замість того, щоб викликати медиків, пограбували його і залишили помирати на морозі.

"Імовірно: впав і втратив свідомість (мороз - 10°С). Також, стало відомо, що "добрі" люди, замість того щоб викликати швидку допомогу, першим ділом... дочиста обібрали його (телефон, документи, гроші). Родичам зниклого журналіста довелося шукати його як "невідомого". Ближче до ночі його знайшли у лікарні, де він прожив ще близько доби", - сказано в повідомленні.

&quot;Пограбували і кинули помирати&quot;: подробиці загибелі харківського журналіста

Скріншот поста (facebook.com/kharkov.sos)

Крім того, в одному з коментарів, харків'янка Лілія Боровських повідомила, що донька журналіста повідомила про його зникнення.

"Прийшло повідомлення від дочки Олега: "Він сьогодні просто зник, і я ледве знайшла його ближче до ночі у "швидкій". Напевно, серце тьохнуло, і він впав на дорозі. І насамперед його пограбували зі всіма документами. Помер від обмороження. Так і довелося шукати невідомого", написала Лілія Боровських.

&quot;Пограбували і кинули помирати&quot;: подробиці загибелі харківського журналіста

Скріншот (facebook.com/kharkov.sos)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові помер відомий журналіст, головний редактор видання "Харьковские известия".

А також ми писали про те, що пішов з життя легендарний футболіст "Динамо".

Відео: РБК-Україна

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