"Ограбили и бросили умирать": подробности гибели харьковского журналиста

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Дочь журналиста в течении суток искала его по больницам

Известного харьковского журналиста Олега Пересаду, который скончался 29 ноября, перед смертью ограбили неизвестные и бросили его на улице в мороз. Об этом сообщили в сообществе "Харьков SOS" в социальной сети Facebook.

Харьковскому журналисту, главному редактору "Харьковские известия" Олегу Пересаде стало плохо на улице, и он упал, потеряв сознание. А неизвестные люди, вместо того, чтобы вызвать медиков, ограбили его и оставили умирать на морозе.

"Предположительно: упал и потерял сознание (мороз - 10°С). Также, стало известно, что "добрые" люди, вместо того чтобы вызывать скорую помощь, первым делом... дочиста обобрали его (телефон, документы, деньги). Родственникам пропавшего журналиста пришлось искать его как "неизвестного". Ближе к ночи его нашли в неотложке, где он прожил ещё около суток", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/kharkov.sos)

Кроме того, в одном из комментариев, харьковчанка Лилия Боровских сообщила, что дочь журналиста сообщила о его исчезновении.

"Пришло сообщение от дочери Олега: "Он сегодня просто исчез, и я еле нашла его ближе к ночи в "неотложке". Наверное, сердце екнуло, и он упал на дороге. И первым делом его ограбили со всеми же документами. Умер от обморожения. Так и пришлось искать как неизвестного", написала Лилия Боровских.

Скриншот (facebook.com/kharkov.sos)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове умер известный журналист, главный редактор издания "Харьковские известия".

А также мы писали о том, что ушел из жизни легендарный футболист "Динамо".

Видео: РБК-Украина