"Человек с большой буквы": в Харькове умер известный журналист

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Журналист не дожил всего несколько недель до 63-летия

В Харькове на 63-м году жизни умер известный журналист, главный редактор газеты "Харьковские известия" Олег Пересада. О его смерти сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

Олег Пересада не дожил всего несколько недель до своего 63 дня рождения. О причинах смерти не сообщается. Также Юрий Сидоренко написал, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

"Олега Пересады больше нет. Когда, где и как можно будет с ним попрощаться - сообщим завтра", - сообщил Сидоренко.

Фото: Олег Пересада (facebook.com/ipiua)

Олег Пересада родился 9 декабря 1956 года в городе Змиеве Харьковской области. Окончил филологический факультет Харьковского университета имени Каразина, а в 1989 году – высшую партийную школу КПУ.

Свою трудовую деятельность на поприще журналистике начал в 1985 году. Он работал редактором районного радио Харьковского района и местной газеты "Трибуна трудящихся". В 1989 году стал заместитель редактора газеты "Трибуна Трудящихся" и редактором рубрик "Политика" и "Экономика" харьковской газеты "Слобода".

В 90-хх годах организовал негосударственную радиостанцию "Радио-50". Работал заместителем редактора еженедельника "Проспект", главным редактором газеты "Бизнес-Харьков", редактором радиостанции "Мастер-радио", руководителем харьковского бюро всеукраинской газеты "День", заместителем руководителя аппарата областного комитета СДПУ(о).

В феврале 2007 года стал главным редактором газеты "Харьковские известия", где работал до последних дней.

У Олега Пересады осталась жена и двое взрослых детей.

Скриншот постов (facebook.com/ipiua)

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Видео: РБК-Украина