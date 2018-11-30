"Людина з великої букви": у Харкові помер відомий журналіст

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Журналіст не дожив лише кілька тижнів до 63-річчя

У Харкові на 63-му році життя помер відомий журналіст, головний редактор газети "Харьковские известия" Олег Пересада. Про його смерть повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.

Олег Пересада не дожив лише кілька тижнів до свого 63 дня народження. Про причини смерті не повідомляється. Також Юрій Сидоренко написав, що про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

"Олега Пересади більше немає. Коли, де і як можна буде з ним попрощатися - повідомимо завтра", - повідомив Сидоренко.

Фото: Олег Пересада (facebook.com/ipiua)

Олег Пересада народився 9 грудня 1956 року в місті Змієві Харківської області. Закінчив філологічний факультет Харківського університету імені Каразіна, а в 1989 році – вищу партійну школу КПУ.

Свою трудову діяльність на ниві журналістики почав в 1985 році. Він працював редактором районного радіо Харківського району та місцевої газети "Трибуна трудящих". У 1989 році став заступник редактора газети "Трибуна трудящих" та редактором рубрик "Політика" і "Економіка" харківської газети "Слобода".

В 90-хх роках організував недержавну радіостанцію "Радіо-50". Працював заступником редактора тижневика "Проспект", головним редактором газети "Бізнес-Харків", редактором радіостанції "Майстер-радіо", керівником харківського бюро всеукраїнської газети "День", заступником керівника апарату обласного комітету СДПУ(о).

У лютому 2007 року став головним редактором газети "Харьковские известия", де працював до останніх днів.

У Олега Пересади залишилася дружина і двоє дорослих дітей.

Скріншот постів (facebook.com/ipiua)

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Відео: РБК-Україна