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Был искренним и самоотверженным: умер украинский телеведущий

STYLERЖизнь    28.11.2018 - 10:37
Был искренним и самоотверженным: умер украинский телеведущий
Иллюстративное фото (УНИАН)

Перестало биться сердце Александра Островского

Умер известный телеведущий Александр Островский. Сердце ведущего программы “Музыкальные деликатесы” на тернопольском канале TV-4 перестало биться 26 ноября.

"Он на протяжении многих лет рассказывал зрителям о уникальных музыкальных коллективах со всего мира, о тех, кто не боялся экспериментировать, чьи песни стали вечными", - говорится на сайте TV-4.

Сообщается, что мужчина умер по дороге домой. Сейчас его тело находится в одной из клиник Польши.

Чтобы перевезти тело в Тернополь, нужны деньги. Поэтому коллеги Александра просят всех неравнодушных о помощи. Номер карточки ПриватБанка: 5168757379537980 (Елена Островская, жена телеведущего).

Был искренним и самоотверженным: умер украинский телеведущий

Александр Островский (facebook.com/Анатолій Крохмальний)

Все, кто знал Александра, выражают слова соболезнования его семье.

"Очень добрым, искренним, человечным, самоотверженным, талантливым был Саша... Спасибо тебе за все, вечная память", - написала Юлия Винокур.

Был искренним и самоотверженным: умер украинский телеведущий

Скриншот (facebook.com/Анатолій Крохмальний)

"Пусть Господь примет его в свои объятия", - добавила Наталья Присич.

Был искренним и самоотверженным: умер украинский телеведущий

Скриншот (facebook.com/Анатолій Крохмальний)

Ранее мы писали о том, что на 100-м году жизни умер известный украинский писатель.

Также сообщалось, что перестало биться сердце легендарного украинского футболиста - звезды киевского "Динамо".

Видео: РБК-Украина

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