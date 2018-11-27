На 100-му році життя помер відомий український письменник

Ілюстративне фото (torange.biz)

Романістика Віктора Міняйла розвиває традиції української "химерної прози"

Помер відомий український письменник Віктор Міняйло. Про це повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський на своїй Facebook-сторінці.

Автор безлічі прозовых книг, лауреат Шевченківської премії помер на 100-му році життя. Його серце зупинилося 25 листопада.

Віктор Міняйло (фото: md-eksperiment.org)

"На сотому році життя (народився 5.11.1919) в Білій Церкві помер Віктор Міняйло - відомий письменник, Шевченківський лауреат (за роман "Вічний Іван"). Про це повідомила його дочка. Від імені Спілки письменників висловлюю співчуття рідним і близьким шановного Віктора Олександровича", - написав Сидоржевський.

Поховають письменника в його рідному місті.

Скріншот коментарів (facebook.com/oksent)

Зазначимо, що перша книга Міняйла вийшла в 1960 році. Це була книга прози "Перо жар-птиці". У 1963 році побачив світ роман "Блакитна мрія", в 1964 році - повість "Людське ім'я", у 1968-му - "Дзеркальний короп".

У 1979 вийшла дилогія "Зорі й оселедці" та "Ясні зорі", а в 1985 - "По той бік правди" і "Вічний Іван".

Загальний тираж двадцяти трьох видань його книг складає більше мільйона примірників. Романістика Міняйла розвиває традиції української "химерної прози".

Віктор Міняйло (фото: old.bc-rada.gov.ua)

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