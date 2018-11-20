Умер известный украинский ученый, свидетель Голодомора

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что ученый умер на 98-м году жизни

10 ноября в Киеве скончался известный украинский ученый, профессор кафедры английской филологии и перевода Киевского национального лингвистического университета Илько Вакулович Корунец. На момент смерти ему было 97 лет. О его смерти рассказывается на сайте университета.

"Эта печальная весть глубоко встревожила сердца студентов и преподавателей, которые любили и уважали его за доброжелательность, человечность, порядочность и искренность. Светлая память об Ильке Вакуловиче будет жить в его научных трудах и сохранится в наших благодарных сердцах", — говорится в сообщении.

Фото: (knlu.edu.ua)

Илько Корунец родился 15 февраля 1922 года в селе Семеновка Лисянского района Черкасской области. Окончил Киевский педагогический институт имени М. Горького (сейчас - имени М. Драгоманова) 1950 года, по специальности " учитель иностранных языков (английский и немецкий языки)". В высшем учебном заведении работает с 1959 года. В 1955 году окончил аспирантуру Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Грамматическая форма и конструктивно значимые элементы словосочетаний современного английского языка".

Ученый был не только преподавателем, но и членом членом Союза писателей Украины. Он также занимался художественными переводами и литературной критикой. Кроме того, он был свидетелем Голодомора 1932-1933 годов. В 2002 году его удостоили звания Doctor Honoris Causa.

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Видео: (video.rbc.ua)