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"Мы не смогли его вытащить": в Москве попрощались с певцом Евгением Осиным

STYLERПерсона    20.11.2018 - 15:25
"Мы не смогли его вытащить": в Москве попрощались с певцом Евгением Осиным
Фото: РБК-Украина

Агния Осина посвятила отцу трогательное стихотворение

В собственном доме был найден мертвым известный певец Евгений Осин. Он умер в 54 года из-за остановки сердца. С музыкантом попращались в Москве. Дочь посвятила отцу трогательный стих. Об этом информирует KP.ru.

Последние годы жизни Евгения Осина были изуродованы болезнью внешности и личности. Алкоголизм лишил музыканта всего: семьи, карьеры, друзей, здоровья и жизни. Певец жил в иллюзиях и не признавал своих пороков.

Музыкант часто жаловался на одиночество, при этом не хотел подпускать близко родных. Постоянно рядом с ним находиться было тяжело, однако за Евгением Осиным все время кто-то присматривал, как мог. Бывшая жена Наталья Черемисина, родившая ему дочь, давно разорвала с ним отношения по причине зависимости артиста.

&quot;Мы не смогли его вытащить&quot;: в Москве попрощались с певцом Евгением ОсинымФото: kp.ru

Поминальная служба была организована в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Там собрались друзья и коллеги Осина. Российская телеведущая Дана Борисова, которая в свое время так же пыталась вылечить Евгения Осина от алкоголизма, отметила, что запомнила певца красивым и молодым, с хорошим чувством юмора.

&quot;Мы не смогли его вытащить&quot;: в Москве попрощались с певцом Евгением ОсинымФото: Дана Борисова (kp.ru)

Агния написала для папы стихотворение. В нем были такие строки: "Я не вправе судить, но папа все сделал сам". Родные из его окружения отметили: "Мы не смогли его вытащить, но все пытались".

Напомним, ранее мы писали о том, что близкие рассказали о последних днях жизни Евгения Осина.

А также рассказывали о том, что появились новые подробности смерти Осина.

Кстати, названы имена претендентов на наследство певца.

Видео: РБК-Украина

 

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