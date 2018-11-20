"Ми не змогли його витягнути": у Москві попрощалися зі співаком Євгенієм Осіним

Фото: РБК-Україна

Агнія Осіна присвятила батькові зворушливий вірш

У власному будинку був знайдений мертвим відомий співак Євген Осін. Він помер у 54 роки через зупинку серця. З музикантом попрощались в Москві. Дочка присвятила батькові зворушливий вірш. Про це інформує KP.ru.

Останні роки життя Євгена Осіна були знівечені хворобою зовнішності і особистості. Алкоголізм позбавив музиканта всього: сім'ї, кар'єри, друзів, здоров'я і життя. Співак жив в ілюзіях і не визнавав своїх вад.

Музикант часто скаржився на самотність, при цьому не хотів підпускати близько рідних. Постійно поруч з ним перебувати було важко, проте за Євгенієм Осіним весь час хтось доглядав, як міг. Колишня дружина Наталія Черемисина, яка народила йому дочку, давно розірвала з ним стосунки з причини залежності артиста.

Фото: kp.ru

Поминальна служба була організована у ритуальному залі Троєкуровського кладовища. Там зібралися друзі та колеги Осіна. Російська телеведуча Дана Борисова, яка в свій час так само намагалася вилікувати Євгенія Осина від алкоголізму, зазначила, що запам'ятала співака красивим і молодим, з хорошим почуттям гумору.

Фото: Дана Борисова (kp.ru)

Агнія написала для папи вірш. У ньому були такі рядки: "Я не вправі судити, але тато все зробив сам". Рідні з його оточення зазначили: "Ми не змогли його витягти, але всі намагалися".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що близькі розповіли про останні дні життя Євгенія Осина.

А також розповідали про те, що з'явилися нові подробиці смерті Осика.

До речі, названо імена претендентів на спадщину співака.

Відео: РБК-Україна