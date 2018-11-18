"Не чувствовал ног": близкие рассказали о последних днях жизни Евгения Осина

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Артист более суток не выходил на связь с родственниками

Евгений Осин умер в одиночестве в собственном доме 17 ноября. На почве алкоголизма Осин страдал нервным истощением и болел циррозом печени, а в последнее время жаловался на ухудшение самочувствия. Об этом рассказал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, передает "РИА Новости".

Разин рассказал, что около месяца назад Осин лег в больницу.

"Женя очень плохо себя чувствовал, у него были цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что он не чувствует ног, месяц назад он лежал в клинике", — сказал Разин.

Продюсер считает, что алкогольная зависимость, с которой артист боролся много лет привела к трагической кончине.

"Сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", — сказал Разин.

Как он позже рассказал, во время сотрудничества с Осиным около 30 лет назад он и подумать не мог, что его ждет такой печальный конец.

Напомним, что стало известно место и дата похорон Осина.

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Видео: (video.rbc.ua)