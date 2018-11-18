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"Не відчував ніг": близькі розповіли про останні дні життя Євгена Осика

STYLERПерсона    18.11.2018 - 08:28
"Не відчував ніг": близькі розповіли про останні дні життя Євгена Осика
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артист більше доби не виходив на зв'язок з родичами

Євген Осін помер на самоті у власному будинку 17 листопада. На грунті алкоголізму Осін страждав нервовим виснаженням і хворів цирозом печінки, а останнім часом скаржився на погіршення самопочуття. Про це розповів продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін, передає "РИА Новости".

Разін розповів, що близько місяця тому Осін ліг в лікарню.

"Женя дуже погано себе почував, у нього були цироз печінки, нервове виснаження. Він постійно скаржився, що він не відчуває ніг, місяць тому він лежав у клініці", — сказав Разін.

Продюсер вважає, що алкогольна залежність, з якою артист боровся багато років призвела до трагічної смерті.

"Сестра дзвонила йому, не додзвонилася, поїхала до Жені, відкрила будинок, а він там... Помер на самоті, йому не було до кого навіть звернутися", — сказав Разін.

Як він пізніше розповів, під час співробітництва з Осіним близько 30 років тому він і подумати не міг, що його чекає такий сумний кінець.

Нагадаємо, що стало відоме місце і дата похорону Осіна.

Раніше ми писали, що відомому російському співакові 90-х можуть ампутувати руку.

Відео: (video.rbc.ua)

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