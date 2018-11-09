Кресло-коляску Стивена Хокинга продали на аукционе за $390 000

Фото: Стивен Хокинг (flickr.com/nasahqphoto)

Доходы от продажи пойдут английской Ассоциации болезни двигательного нейрона

Кресло-коляску британского ученого Стивена Хокинга, которая была выставлена на аукционе вместе с другими вещами исследователя, продали за 296 тысяч фунтов стерлингов (около 390 тысяч долларов). Об этом информирует Associated Press.

Речь идет о кресле с мотором, которым Хокинг пользовался в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Доходы от продажи лота пойдут фонду Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона.

Фото: (facebook.com/stephenhawking)

А одна из пяти известных копий диссертации Хокинга 1965 года с подписью "Эта диссертация - моя оригинальная работа" была продана за почти 585 тысяч фунтов (более 760 тысяч долларов).

Напомним, у Хокинга была редкая медленно развивающаяся форма болезни моторных нейронов (также известна как боковой амиотрофический склероз), которая постепенно на протяжении десятилетий парализовала его. После потери речи Хокинг был в состоянии общаться посредством синтезатора речи, изначально с помощью ручного переключателя, впоследствии - используя мышцу щеки. 14 марта 2018 года Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.

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Видео: video.rbc.ua