Крісло-коляску Стівена Хокінга продали на аукціоні за $390 000

Фото: Стівен Хокінг (flickr.com/nasahqphoto)

Доходи від продажу підуть англійській Асоціації хвороби рухового нейрона

Крісло-коляску британського вченого Стівена Хокінга, яка була виставлена на аукціоні разом з іншими речами дослідника, продали за 296 тисяч фунтів стерлінгів (близько 390 тисяч доларів). Про це інформує Associated Press.

Мова йде про кріслі з мотором, яким Він користувався у кінці 1980-х і початку 1990-х років. Доходи від продажу лоту підуть фонду Стівена Хокінга та англійській Асоціації хвороби рухового нейрона.

Фото: (facebook.com/stephenhawking)

А одна з п'яти відомих копій дисертації Хокінга 1965 року з підписом "Ця дисертація - моя оригінальна робота" була продана за майже 585 тисяч фунтів (понад 760 тисяч доларів).

Нагадаємо, у Хокінга була рідкісна форма хвороби моторних нейронів (також відома як бічний аміотрофічний склероз), яка поступово протягом десятиліть паралізувала його. Після втрати мови Хокінг був в змозі спілкуватися за допомогою синтезатора мови, спочатку за допомогою ручного перемикача, згодом - використовуючи м'язи щоки. 14 березня 2018 року Стівен Хокінг помер у віці 76 років.

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Відео: video.rbc.ua