Продадут с молотка: личные вещи Стивена Хокинга выставят на аукцион

Фото: Стивен Хокинг (flickr.com/nasahqphoto)

В список лотов входит 22 предмета из личной коллекции ученого

Аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции из личных вещей известного физика-теоретика Стивена Хокинга. Об этом сообщает АР.

Среди лотов, которые будут представлены на торгах, будет инвалидное кресло знаменитого физика. Стартовую цену на него поставили от $13 тысяч до $19,5 тысяч. Также будет выставлена одна из пяти копий докторской диссертации на тему "Свойства расширяющихся вселенных". Она оценивается в сумму от $130 тысяч до $195 тысяч.

Также в список лотов входит сценарий одного из выступлений Стивена Хокинга "Симпсон", копии его бестселлера "Краткая история времени", которая подписана отпечатком пальца ученого и персональная куртка бомбардировщика, которую он носил в документальном фильме.

Дочь Стивена Хокинга Люси отметила, что продажа личных вещей знаменитого ученого дает шанс приобрести память о необыкновенной жизни ученого в виде небольшого выбора восхитительных и увлекательных предметов.

Кроме того, дети Хокинга заявили, что они надеются сохранить научный архив своего отца для нации.

Все 22 лота будут выставлены в Лондоне с 30 октября. А аукцион будет открыт для ставок с 31 октября до 8 ноября.

Кстати, ранее мы писали о том, что Стивен Хокинг сделал предсказание о том, как погибнет человечество.

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Видео: РБК-Украина