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Продадуть з молотка: особисті речі Стівена Хокінга виставлять на аукціон

STYLERПерсона    22.10.2018 - 16:17
Фото: Стівен Хокінг (flickr.com/nasahqphoto)
Фото: Стівен Хокінг (flickr.com/nasahqphoto)

В список лотів входить 22 предмета з особистої колекції вченого

Аукціонний дім Christie's виставить на торги 22 позиції особистих речей відомого фізика-теоретика Стівена Хокінга. Про це повідомляє АР.

Серед лотів, які будуть представлені на торгах, буде інвалідне крісло знаменитого фізика. Стартову ціну на нього поставили від $13 тисяч до $19,5 тисяч. Також буде виставлена одна з п'яти копій докторської дисертації на тему "Властивості всесвітів, що розширюються". Вона оцінюється в суму від $130 тисяч до $195 тисяч.

Також до списку лотів входить сценарій одного з виступів Стівена Хокінга "Сімпсон", копії його бестселера "Коротка історія часу", яка підписана відбитком пальця вченого і персональна куртка бомбардувальника, яку він носив у документальному фільмі.

Дочка Стівена Хокінга Люсі зазначила, що продаж особистих речей знаменитого вченого дає шанс придбати пам'ять про незвичайне життя вченого у вигляді невеликого вибору чудових і захоплюючих предметів.

Крім того, діти Хокінга заявили, що вони сподіваються зберегти науковий архів свого батька для нації.

Всі 22 лоти будуть виставлені в Лондоні з 30 жовтня. А аукціон буде відкритий для ставок з 31 жовтня до 8 листопада.

До речі, раніше ми писали про те, що Стівен Хокінг зробив прогноз про те, як людство загине.

А також ми розповідали про те, що Стівен Хокінг попередив про небезпеку генної інженерії.

Відео: РБК-Україна

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