"Являются главной угрозой": Хокинг рассказал, как погибнет человечество

Фото: Стивен Хокинг (facebook.com/stephenhawking)

Ученый написал в книге свое мнение о причинах гибели Земли

Стивен Хокинг, британский физик известный во всем мире, который предупредил об опасности генной инженерии, в своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы", вышедшей на этой неделе, описал свое мнение о причинах гибели человечества. Об этом сообщается на сайте " Daily Star".

В своей книге физик рассказывает о том, что NASA постоянно вело и до сих пор ведет наблюдение за апокалиптическими астероидами, которые дрейфуют в космосе. И именно их Хокинг считает потенциальными "убийцами" как человечества, так и других разумных цивилизаций во вселенной.

Помимо этого, в своих записях ученый выдвинул ряд сценариев, при которых жизнь на нашей планете перестанет существовать. В частности речь шла о последствиях ядерной войны и необратимых климатических изменениях. Но он твердо уверен, что самая страшная угроза скрывается в недрах космоса:

"Вселенная – очень жестокое место. Звезды поглощают планеты, сверхновые протонные звезды распространяют смертельное излучение во всем космосе. Черные дыры сталкиваются между собой, а астероиды мчатся со скоростью сотен миль в секунду. Гарантировано, что все эти феномены не делают космос очень привлекательным. Но именно из-за этого мы и должны осваивать его вместо того, чтобы оставаться на планете. Столкновение с астероидом – это то, от чего у нас нет защиты".

Кроме того, по мнению ученого, наша планета уже была атакована "космическим снарядом", вследствие чего вымерли динозавры: "Последнее крупное столкновение с нами произошло 66 миллионов лет назад и стало причиной исчезновения динозавров. И это произойдет снова. Это не какая-то научная фантастика, а факт, подтвержденный законами физики и вероятности".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что страшные прогнозы Стивена Хокинга сбываются.

А также мы писали о том, что ученые выяснили, что может помочь предотвратить глобальное потепление.

Видео: РБК-Украина