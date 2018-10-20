"Є головною загрозою": Хокінг розповів, як загине людство

Фото: Стівен Хокінг (facebook.com/stephenhawking)

Вчений написав у книзі свою думку про причини загибелі Землі

Стівен Хокінг, британський фізик, відомий у всьому світі, який попередив про небезпеку генної інженерії, у своїй останній книзі "Короткі відповіді на великі питання", що вийшла цього тижня, описав свою думку про причини загибелі людства. Про це повідомляється на сайті " Daily Star".

У своїй книзі фізик розповідає про те, що NASA постійно вело і досі веде спостереження за апокаліптичними астероїдами, які дрейфують в космосі. І саме їх Хокінг вважає потенційними вбивцями" як людства, так і інших розумних цивілізацій у всесвіті.

Крім цього, у своїх записах вчений висунув ряд сценаріїв, при яких життя на нашій планеті перестане існувати. Зокрема мова йшла про наслідки ядерної війни і незворотних кліматичних змін. Але він твердо впевнений, що найстрашніша загроза ховається в надрах космосу:

"Всесвіт – дуже жорстоке місце. Зірки поглинають планети, наднові протонні зірки поширюють смертельне випромінювання у всьому космосі. Чорні діри стикаються між собою, а астероїди мчать зі швидкістю сотень миль в секунду. Гарантовано, що всі ці феномени не роблять космос дуже привабливим. Але саме з-за цього ми і повинні освоювати його замість того, щоб залишатися на планеті. Зіткнення з астероїдом – це те, від чого у нас немає захисту".

Крім того, на думку вченого, наша планета вже була атакована "космічним снарядом", внаслідок чого вимерли динозаври: "Останнє велике зіткнення з нами сталося 66 мільйонів років тому і стало причиною зникнення динозаврів. І це станеться знову. Це не якась наукова фантастика, а факт, підтверджений законами фізики і ймовірності".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що страшні прогнози Стівена Хокінга збуваються.

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Відео: РБК-Україна