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Помер відомий український вчений, свідок Голодомору

STYLERПерсона    20.11.2018 - 16:15
Помер відомий український вчений, свідок Голодомору
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що вчений помер на 98-му році життя

10 листопада в Києві помер відомий український вчений, професор кафедри англійської філології та перекладу Київського національного лінгвістичного університету Ілько Вакулович Корунец. На момент смерті йому було 97 років. Про його смерть розповідається на сайті університету.

"Ця сумна звістка глибоко стривожила серця студентів і викладачів, які любили і поважали його за доброзичливість, людяність, порядність і щирість. Світла пам'ять про Илька Вакуловича буде жити в його наукових працях і збережеться у наших вдячних серцях", — йдеться в повідомленні.

Помер відомий український вчений, свідок Голодомору

Фото: (knlu.edu.ua)

Ілько Корунец народився 15 лютого 1922 року в селі Семенівка Лисянського району Черкаської області. Закінчив Київський педагогічний інститут імені М. Горького (нині - імені Драгоманова М.) 1950 року, за спеціальністю " вчитель іноземних мов (англійська та німецька мови)". У вищому навчальному закладі працює з 1959 року. У 1955 році закінчив аспірантуру Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1966 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Граматична форма і конструктивно значущі елементи словосполучень сучасної англійської мови".

Вчений був не лише викладачем, але і членом членом Спілки письменників України. Він також займався художніми перекладами та літературною критикою. Крім того, він був свідком Голодомору 1932-1933 років. У 2002 році його удостоїли звання Doctor Honoris Causa.

Нагадаємо, що кресло-коляску Стівена Хокінга продали на аукціоні за $390 000.

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Відео: (video.rbc.ua)

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