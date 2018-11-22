Иллюстративное фото (torange.biz)

Виктор Шовкун умер в возрасте 78 лет

22 ноября в Киеве в возрасте 78 лет умер известный украинский писатель и переводчик Виктор Шовкун. Трагическую новость сообщила дочь писателя Леся Шовкун на своей странице в Facebook.

"Нет больше у меня папы", - написала она.

Скриншот поста: (facebook.com/lesya.shovkun)

Напомним, что Виктор Шовкун родился в 1940 году в селе Манченки неподалеку от Харькова. Отец умер, когда Виктору было два года. А мать, когда сыну исполнилось шесть лет. Воспитывали его бабушка Прасковья с дедом Петром. Именно дедушка привил внуку любовь к иностранным языкам.

Фото: (facebook.com sumno)

Виктор Шовкун владел шестью иностранными языками - английским, французским, испанским, итальянским, португальском, русском. В 1975-1986 годах работал литературным редактором в журнале зарубежной художественной литературы "Вселенная". А в 1983 был принят в Союз писателей Украины. С 1986 года работал профессиональным писателем-переводчиком.

В конце 1996 года перенес сложный инсульт, в результате которого левая часть тела осталась ограниченной в движении. Тексты на компьютере набирал одной рукой. Сотрудничал с издательствами "Махаон", "Пульсары", "Книжный клуб", "Фолио" и прочими.

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Видео: (video.rbc.ua)