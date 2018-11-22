Ілюстративне фото (torange.biz)

Віктор Шовкун помер у віці 78 років

22 листопада в Києві у віці 78 років помер відомий український письменник і перекладач Віктор Шовкун. Трагічну новину повідомила дочка письменника Леся Шовкун на своїй сторінці в Facebook.

"Немає більше у мене тата", - написала вона.

Скріншот поста: (facebook.com/lesya.shovkun)

Нагадаємо, що Віктор Шовкун народився У 1940 році в селі Манченки неподалік від Харкова. Батько помер, коли Віктору було два роки. А мати, коли синові виповнилося шість років. Виховували його бабуся Параска з дідом Петром. Саме дід прищепив онукові любов до іноземних мов.

Фото: (facebook.com sumno)

Віктор Шовкун володів шістьма іноземними мовами - англійською, французькою, іспанською, італійською, португальською, російською. У 1975-1986 рр. працював літературним редактором у журналі зарубіжної художньої літератури "Всесвіт". А в 1983 році був прийнятий до спілки письменників України. З 1986 року працював професійним письменником-перекладачем.

В кінці 1996 року переніс складний інсульт, в результаті якого ліва частина тіла залишилася обмеженою в русі. Тексти на комп'ютері набирав однією рукою. Співпрацював з видавництвами "Махаон", "Пульсари", "Книжковий клуб", "Фоліо" та іншими.

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Відео: (video.rbc.ua)