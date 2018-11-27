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На 100-м году жизни умер известный украинский писатель

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 10:53
На 100-м году жизни умер известный украинский писатель
Иллюстративное фото (torange.biz)

Романистика Виктора Миняйло развивает традиции украинской "причудливой прозы"

Умер известный украинский писатель Виктор Миняйло. Об этом сообщил глава  Национального союза писателей Михаил Сидоржевский на своей Facebook-странице.

Автор множества прозовых книг, лауреат Шевченковской премии скончался на 100-м году жизни. Его сердце остановилось 25 ноября.

На 100-м году жизни умер известный украинский писатель

Виктор Миняйло (фото: md-eksperiment.org)

"На сотом году жизни (родился 5.11.1919) в Белой Церкви умер Виктор Миняйло - известный писатель, Шевченковский лауреат (за роман "Вечный Иван"). Об этом сообщила его дочь. От имени Союза писателей выражаю соболезнования родным и близким уважаемого Виктора Александровича", - написал Сидоржевский.

Похоронят писателя в его родном городе.

На 100-м году жизни умер известный украинский писатель

Скриншот комментариев (facebook.com/oksent)

Отметим, что первая книга Миняйло вышла в 1960 году. Это была книга прозы "Перо жар-птицы". В 1963 году увидел свет роман "Голубая мечта", в 1964 году - повесть "Человеческое имя", в 1968-м - "Зеркальный карп".

В 1979 вышла дилогия "Звезды и селедки" и "Ясные зори", а в 1985 - "По ту сторону правды" и "Вечный Иван".

Общий тираж двадцати трех изданий его книг составляет более миллиона экземпляров. Романистика Миняйло развивает традиции украинской "причудливой прозы".

На 100-м году жизни умер известный украинский писатель

Виктор Миняйло (фото: old.bc-rada.gov.ua)

Ранее в Киеве скончался известный украинский ученый, профессор кафедры английской филологии и перевода Киевского национального лингвистического университета Илько Вакулович Корунец.

Напомним, 22 ноября в Киеве умер известный украинский писатель и переводчик Виктор Шовкун.

Также мы писали о том, что умер легендарный украинский футболист - звезда киевского "Динамо".

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