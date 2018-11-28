Був щирим і самовідданим: помер український телеведучий

Ілюстративне фото (УНІАН)

Перестало битися серце Олександра Островського

Помер відомий телеведучий Олександр Островський. Серце ведучого програми “Музичні делікатеси” на тернопільському каналі TV-4 перестало битися 26 листопада.

"Він упродовж багатьох років розповідав глядачам про унікальні музичні колективи з усього світу, про тих, хто не боявся експериментувати, чиї пісні стали вічними", - йдеться на сайті TV-4.

Повідомляється, що чоловік помер дорогою додому. Зараз його тіло перебуває в одній із клінік Польщі.

Щоб перевезти тіло до Тернополя, потрібні гроші. Тому колеги Олександра просять усіх небайдужих про допомогу. Номер картки ПриватБанку: 5168757379537980 (Олена Островська, дружина телеведучого).

Олександр Островський (facebook.com/Анатолій Крохмальний)

Усі, хто знав Олександра, висловлюють слова співчуття його родині.

"Дуже добрим, щирим, людяним, самовідданим, талановитим був Саша... Дякуємо тобі за все, вічна пам‘ять", - написала Юлія Винокур.

Скриншот (facebook.com/Анатолій Крохмальний)

"Хай Господь прийме його в свої обійми", - додала Наталія Присіч.

Скриншот (facebook.com/Анатолій Крохмальний)

Раніше ми писали про те, що на 100-му році життя помер відомий український письменник.

Також повідомлялося, що перестало битися серце легендарного українського футболіста - зірки київського "Динамо".

Відео: РБК-Україна