Був щирим і самовідданим: помер український телеведучий

Перестало битися серце Олександра Островського
Помер відомий телеведучий Олександр Островський. Серце ведучого програми “Музичні делікатеси” на тернопільському каналі TV-4 перестало битися 26 листопада.
"Він упродовж багатьох років розповідав глядачам про унікальні музичні колективи з усього світу, про тих, хто не боявся експериментувати, чиї пісні стали вічними", - йдеться на сайті TV-4.
Повідомляється, що чоловік помер дорогою додому. Зараз його тіло перебуває в одній із клінік Польщі.
Щоб перевезти тіло до Тернополя, потрібні гроші. Тому колеги Олександра просять усіх небайдужих про допомогу. Номер картки ПриватБанку: 5168757379537980 (Олена Островська, дружина телеведучого).
Олександр Островський (facebook.com/Анатолій Крохмальний)
Усі, хто знав Олександра, висловлюють слова співчуття його родині.
"Дуже добрим, щирим, людяним, самовідданим, талановитим був Саша... Дякуємо тобі за все, вічна пам‘ять", - написала Юлія Винокур.
Скриншот (facebook.com/Анатолій Крохмальний)
"Хай Господь прийме його в свої обійми", - додала Наталія Присіч.
Скриншот (facebook.com/Анатолій Крохмальний)
Раніше ми писали про те, що на 100-му році життя помер відомий український письменник.
Також повідомлялося, що перестало битися серце легендарного українського футболіста - зірки київського "Динамо".
Відео: РБК-Україна