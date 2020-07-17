На окупованому Донбасі вовк поцупив дворічну дівчинку прямо з подвір'я

На Донбасі вовк поцупив маленьку дівчинку прямо з подвір'я приватного будинку. Жахливий інцидент стався в окупованому бойовиками "ЛНР" селі Петровеньки в Слов'яносербському районі Луганської області.

Про це 17 липня повідомляють на Telegram-каналі "Луганський інсайд".

Зазначається, що інцидент трапився вчора ввечері. Мати дворічної дитини викликала "поліцію". На місці працювали також кінологи.

"Джерела в "МВС" підтверджують правдивість цієї моторошної історії. Дівчинку майже всю ніч шукали співробітники "поліції", "бійці Народної міліції", співробітники "МНС" та небайдужі мешканці села", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці знайшли обгризене тіло дівчинки.

Також в мережі розповіли, що наразі вовки вільно ходять в селах Фрунзе, Хороше і Петровеньки у Слов'яносербському районі. Зазначається, що місцеві мешканці неодноразово скаржилися "чиновникам" на складну ситуацію зі знахабнілими хижаками, які вбивали домашніх собак і скотину, проте жодної реакції не було.

"Не було реакції в тому числі й тому, що "міністр природних ресурсів" Юрій Дегтярьов не давав дозвіл на відстріл вовків", - написали юзери.

Тепер, після цієї страшної НП, в околицях села все-таки вирішили влаштувати відстріл вовків.

Раніше повідомлялося, що взимку під Харковом ротвейлер у дворі будинку загриз на смерть дитину.

Нагадаємо, що минулої зими під Бердянськом вовк напав відразу на трьох людей.