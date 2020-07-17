На окупованому Донбасі вовк поцупив дворічну дівчинку прямо з подвір'я

У ОРДЛО скаржаться, що вовки вільно ходять по селах, але "влада" не діє
На Донбасі вовк поцупив маленьку дівчинку прямо з подвір'я приватного будинку. Жахливий інцидент стався в окупованому бойовиками "ЛНР" селі Петровеньки в Слов'яносербському районі Луганської області.
Про це 17 липня повідомляють на Telegram-каналі "Луганський інсайд".
Зазначається, що інцидент трапився вчора ввечері. Мати дворічної дитини викликала "поліцію". На місці працювали також кінологи.
"Джерела в "МВС" підтверджують правдивість цієї моторошної історії. Дівчинку майже всю ніч шукали співробітники "поліції", "бійці Народної міліції", співробітники "МНС" та небайдужі мешканці села", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні вранці знайшли обгризене тіло дівчинки.
Також в мережі розповіли, що наразі вовки вільно ходять в селах Фрунзе, Хороше і Петровеньки у Слов'яносербському районі. Зазначається, що місцеві мешканці неодноразово скаржилися "чиновникам" на складну ситуацію зі знахабнілими хижаками, які вбивали домашніх собак і скотину, проте жодної реакції не було.
"Не було реакції в тому числі й тому, що "міністр природних ресурсів" Юрій Дегтярьов не давав дозвіл на відстріл вовків", - написали юзери.
Тепер, після цієї страшної НП, в околицях села все-таки вирішили влаштувати відстріл вовків.
Раніше повідомлялося, що взимку під Харковом ротвейлер у дворі будинку загриз на смерть дитину.
Нагадаємо, що минулої зими під Бердянськом вовк напав відразу на трьох людей.