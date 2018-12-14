"Вона залишилася": в Фастові після вибуху не можуть знайти молоду жінку

Відео: YouTube/ТСН

Після вибуху житлового будинку в Фастові Київської області, який стався вранці 14 грудня у п'ятиповерховому будинку, не можуть знайти 22-річну дівчину. Про це повідомляє ТСН.

За словами родичів, з якими поспілкувалися журналісти, під час вибуху дівчина повинна була знаходиться в своїй квартирі на третьому поверсі. Після події з нею зник зв'язок, і вони стверджують, що вона може знаходиться під завалами будинку.

Родичі дівчини, її дядько і тітка залишаються біля будинку і сподіваються, що дівчину зможуть знайти рятувальники живою.

"Вони з чоловіком жили в цій квартирі. Він повинен був бути вдома, але його викликали на роботу. Він пішов, а вона залишилася", - розповіла родичка.

Крім 22-річної дівчини під завалами може перебувати ще одна людина. Про це говорять мешканці будинку, які потрапили в лікарню, а також очевидці події.

Нагадаємо, у Фастові Київської області рано вранці в п'ятницю, 14 грудня, прогримів вибух, який зруйнував три поверхи п'ятиповерхового будинку. У багатьох квартирах вилетіли шибки. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу.

Сусіди припустили, що витік міг статися в квартирі самотнього чоловіка, ветерана бойових дій на Сході України. Вони розповіли, що раніше помічали за ним ознаки неадекватної поведінки.

"Ветеран бойових дій на Сході. З ним були ексцеси – викидав речі з балкона", - розповіли постраждалі мешканці.

А також ми раніше розповідали подробиці вибуху у Фастові і публікували фотографії з місця події.