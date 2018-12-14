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"Она осталась": в Фастове после взрыва не могут найти молодую женщину

STYLERПроисшествия    14.12.2018 - 21:14

Видео: YouTube/ТСН

После взрыва жилого дома в Фастове Киевской области, который произошел утром 14 декабря в пятиэтажном доме, не могут найти 22-летнюю девушку. Об этом сообщает ТСН.

По словам родственников, с которыми пообщались журналисты, во время взрыва девушка должна была находится в своей квартире на третьем этаже. После происшествия с ней пропала связь, и они утверждают, что она может находится под завалами дома.

Родственники девушки, ее дядя и тетя остаются возле дома и надеются, что девушку смогут найти спасатели живой.

"Они с мужем жили в этой квартире. Он должен был быть дома, но его вызвали на работу. Он ушел, а она осталась", - рассказала родственница.

Кроме 22-летней девушки под завалами может находится еще один человек. Об этом говорят жители дома, которые попали в больницу, а также очевидцы происшествия.

Напомним, в Фастове Киевской области рано утром в пятницу, 14 декабря прогремел взрыв, который разрушил три этажа пятиэтажного дома. Во многих квартирах вылетели стекла. По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа.

Соседи предположили, что утечка могла произойти в квартире одинокого мужчины, ветерана боевых действий на Востоке Украины. Они рассказали, что ранее замечали за ним признаки неадекватного поведения.

"Ветеран боевых действий на Востоке. С ним были эксцессы – выбрасывал вещи с балкона", - рассказали пострадавшие жильцы.

А также мы ранее рассказывали подробности взрыва в Фастове и публиковали фотографии с места происшествия.

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