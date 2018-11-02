Небезпечне селфи: у Кіровоградській області школяр потрапив у реанімацію через гарний знімок

Колаж РБК-Україна

Лікарі повідомляють, що стан хлопчика важкий

В Кіровоградській області шестикласник хотів зробити красиве селфи, але отримав удар струмом і потрапив в реанімацію. Про це повідомляє видання CBN з посиланням на анонімне джерело.

Інцидент стався в четвер, близько п'яти годин вечора. Шестикласник заліз на дах потяга, щоб зробити селфи, але отримав сильний удар струмом.

"Вчора, близько 17:00, учень шостого класу вирішив зробити селфи недалеко від залізничного вокзалу в Помічній. Поїзд стояв, працівники почули тріск, розряд, і все", - повідомило джерело.

На місце події викликали швидку медичну допомогу і хлопчика госпіталізували. Медики діагностували у нього 65% опіків всього тіла.

В обласній дитячій лікарні підтвердили інформацію про хлопчика і повідомили, що він перебуває в дуже важкому стані.

"Знаєте, як діти – лізуть на електрички, на вагони, щоб зробити селфи. Отримав розряд, другий від електропроводів, як це завжди буває. Дитина в дуже важкому стані – 65% опіків", - розповів головний лікар дитячої обласної лікарні Василь Хорощак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Вінницькій області лікарі намагаються врятувати життя дитині, який проковтнув льодяник на паличці і перестав дихати.

А також ми розповідали про те, що у Бердянську дитина ледь не загинула через те, що лікарі більше тижня не могли поставити йому правильний діагноз.

Відео: РБК-Україна