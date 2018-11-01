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Не могли поставить диагноз: в Бердянске ребенок чуть не погиб из-за халатности врачей

STYLERЖизнь    01.11.2018 - 22:27
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Больше недели мальчика лечили антибиотиками

В Бердянске врачи больше недели не могли поставить диагноз ребенку, и он попал в реанимацию. Об этом пишет издание ZaБор.

10-летнего Богдана в больницу привезли родители. У мальчика была высокая температура и рвота. После осмотра, медики поставили ему диагноз острая кишечная инфекция. Мальчика госпитализировали и на протяжении нескольких дней лечили его антибиотиками. Через 4 дня его выписали домой.

На следующий день у Богдана снова поднялась высокая температура и родители опять отвезли его в больницу. Его положили в педиатрическое отделение и почти неделю лечили от острой кишечной инфекции.

Как рассказали родители, мальчику сделали УЗИ и продолжали давать антибиотики. Температура у ребенка поднималась выше 39,5 градусов, но направление в Запорожье медики почему-то не выписывали.

После недели в педиатрическом отделении у Богдана случился острый приступ боли. Родителям выписали направление в областную больницу. Но они не стали дожидаться перевозки и на собственном автомобиле отвезли ребенка в Днепр.

Там врачи провели мальчику тщательное обследование и выяснили, что у Богдана был аппендицит с перитонитом и нагноением, жидкость в полости таза, спайка кишок.

Не могли поставить диагноз: в Бердянске ребенок чуть не погиб из-за халатности врачей

Скриншот фото (zabor.zp.ua)

В Днепре ребенка прооперировали, но после неправильного лечения он сейчас находится в тяжелом состоянии, в реанимации. Медики не исключают, что Богдану понадобится сделать еще одну операцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Винницкой области мальчик попал в реанимацию из-за леденца.

А также рассказывали о том, что в Ужгороде стоматолог оставил у ребенка в горле иглу.

Видео: РБК-Украина

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