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Не могли поставити діагноз: у Бердянську дитина ледь не загинула через недбалість лікарів

STYLERЖиття    01.11.2018 - 22:27
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Більше тижня хлопчика лікували антибіотиками

У Бердянську лікарі більше тижня не могли поставити діагноз дитині, і він потрапив в реанімацію. Про це пише видання ZaБор.

10-річного Богдана в лікарню привезли батьки. У хлопчика була висока температура і блювота. Після огляду медики поставили йому діагноз гостра кишкова інфекція. Хлопчика госпіталізували і протягом декількох днів лікували його антибіотиками. Через 4 дні його виписали додому.

На наступний день у Богдана знову піднялася висока температура і батьки знову відвезли його в лікарню. Його поклали в педіатричне відділення і майже тиждень лікували від гострої кишкової інфекції.

Як розповіли батьки, хлопчику зробили УЗД і продовжували давати антибіотики. Температура у дитини піднімалася вище 39,5 градусів, але направлення у Запоріжжя медики чомусь не виписували.

Після тижня в педіатричному відділенні у Богдана стався гострий напад болю. Батькам виписали направлення в обласну лікарню. Але вони не стали чекати перевезення і на власному автомобілі відвезли дитину в Дніпро.

Там лікарі хлопчикові провели ретельне обстеження і з'ясували, що у Богдана був апендицит з перитонітом і нагноєнням, рідина в порожнині тазу, спайка кишок.

Не могли поставити діагноз: у Бердянську дитина ледь не загинула через недбалість лікарів

Скріншот фото (zabor.zp.ua)

У Дніпрі дитину прооперували, але після неправильного лікування він зараз знаходиться у важкому стані, в реанімації. Медики не виключають, що Богдану знадобиться зробити ще одну операцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінницькій області хлопчик потрапив в реанімацію через льодяника.

А також розповідали про те, що в Ужгороді стоматолог залишив у дитини в горлі голку.

Відео: РБК-Україна

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