Опасное селфи: в Кировоградской области школьник попал в реанимацию из-за красивого снимка

Коллаж РБК-Украина

Врачи сообщают, что состояние мальчика очень тяжелое

В Кировоградской области шестиклассник хотел сделать красивое селфи, но получил удар током и попал в реанимацию. Об этом сообщает издание CBN со ссылкой на анонимный источник.

Инцидент произошел в четверг, около пяти часов вечера. Шестиклассник залез на крышу поезда, чтобы сделать селфи, но получил сильнейший удар током.

"Вчера, около 17:00, ученик шестого класса решил сделать селфи недалеко от железнодорожного вокзала в Помошной. Поезд стоял, работники услышали треск, разряд, и все", - сообщил источник.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и мальчика госпитализировали. Медики диагностировали у него 65% ожогов всего тела.

В областной детской больнице подтвердили информацию о мальчике и сообщили, что он находится в очень тяжелом состоянии.

"Знаете, как дети – лезут на электрички, на вагоны, чтобы сделать селфи. Получил разряд, второй от электропроводов, как это всегда бывает. Ребенок в очень тяжелом состоянии – 65% ожогов", - рассказал главный врач детской областной больницы Василий Хорощак.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Винницкой области врачи пытаются спасти жизнь ребенку, который проглотил леденец на палочке и перестал дышать.

А также мы рассказывали о том, что в Бердянске ребенок чуть не погиб из-за того, что врачи больше недели не могли поставить ему правильный диагноз.

Видео: РБК-Украина