Залишилася тільки голова: на заводі в Дніпрі сталася жахлива НП

У Дніпрі на металопрокатному заводі в Індустріальному районі помер чоловік. Під час розмотування металевих рулонів його намотало на барабан апарату. Інцидент стався близько 17:00. Від отриманих травм 28-річний працівник підприємства "АВ метал груп" помер на місці. Про це розповідає "Інформатор".

Зі слів очевидців події, тіло чоловіка повністю намотало на барабан. Від чоловіка залишилася тільки голова. Як розповідається, чоловік не дотримався техніки безпеки, внаслідок чого його затягнуло на обертовий барабан. Чи дійсно це стало причиною нещасного випадку — розбираються правоохоронці.

За даним фактом ведеться спеціальне розслідування слідчі Індустріального відділу поліції, прокурор Індустріального району, а також співробітник служби по охороні праці ведуть перевірку і з'ясовують всі обставини і причини події. Правоохоронці повідомили, що нещасні випадки на підприємствах почастішали.

Дніпрі на заводі помер чоловік – всі подробиці трагедії (ілюстративне фото: РБК-Україна)

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