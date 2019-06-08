Осталась только голова: на заводе в Днепре произошло жуткое ЧП

В Днепре на металлопрокатном заводе в Индустриальном районе умер мужчина. Во время размотки металлических рулонов его намотало на барабан аппарата. Инцидент произошел около 17:00. От полученных травм 28-летний сотрудник предприятия "АВ металл групп" скончался на месте. Об этом рассказывает "Информатор".

Со слов очевидцев происшествия, тело мужчины полностью намотало на барабан. От мужчины осталась только голова. Как рассказывается, мужчина не придерживался техники безопасности, вследствие чего его затянуло на вращающийся барабан. Действительно ли это стало причиной несчастного случая — разбираются правоохранители.

По данному факту ведется специальное расследование — следователи Индустриального отдела полиции, прокурор Индустриального района, а также сотрудник службы по охране труда ведут проверку и выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Правоохранители сообщили, что несчастные случаи на предприятиях участились.

В Днепре на заводе умер мужчина – все подробности трагедии (иллюстративное фото: РБК-Украина)

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