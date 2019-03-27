Відмовили гальма: у Києві сталася серйозна ДТП з військовими

ДТП у Києві - військова вантажівка зіткнулася з Chevrolet (колаж РБК-Україна)

ДТП у Києві з військовим автомобілем сталася на Гаванському мосту

ДТП в Києві з військовим автомобілем сталася близько 23:00 у вівторок, 26 березня, на Гаванському мосту, який з'єднує Рибальський острів (вул. Набережно-Рибальська) з Подолом, повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, військова вантажівка рухалася по середній смузі і в'їхала в Chevrolet. У легковику були двоє людей - літній чоловік і дитина. На щастя, ніхто не постраждав.

У Chevrolet вибито заднє скло, частина автомобіля зім'ята, але водій і пасажир відбулися легким переляком.

ДТП у Києві - військова вантажівка зіткнулася з Chevrolet (фото: kiev.informator.ua)

Попередньо відомо, що причиною аварії стала відмова гальм у військового вантажного автомобіля.

На допомогу вантажівці прибув другий військовий автомобіль. На місці події працював наряд патрульної поліції. Деталі та причини аварії встановлюють правоохоронці.

ДТП у Києві - військова вантажівка зіткнулася з Chevrolet (відео: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, брат загиблого у страшній ДТП в Одесі Шаміля Гаджиєва заявив, що його родич любив ганяти і у нього завжди був адреналін в крові.

До речі, вранці, 26 березня, біля Київської телевежі відбулася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції. За попередніми даними, водій заснув за кермом і врізався в електроопору.