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Отказали тормоза: в Киеве произошло серьезное ДТП с военными

STYLERПроисшествия    27.03.2019 - 09:17
Отказали тормоза: в Киеве произошло серьезное ДТП с военными
ДТП в Киеве - военный грузовик столкнулся с Chevrolet (коллаж РБК-Украина)

ДТП в Киеве с военным автомобилем произошло на Гаванском мосту

ДТП в Киеве с военным автомобилем произошло около 23:00 во вторник, 26 марта, на Гаванском мосту, который соединяет Рыбальский остров (ул. Набережно-Рыбальская) с Подолом, соообщает Информатор.

По словам очевидцев, военный грузовик двигался по средней полосе и въехал в движущийся спереди Chevrolet. В легковушке были двое людей - пожилой мужчина и ребенок. К счастью, никто не пострадал. 

У Chevrolet выбито заднее стекло, часть автомобиля смята, но водитель и пассажир отделались легким испугом.

 

ДТП в Киеве - военный грузовик столкнулся с Chevrolet (фото: kiev.informator.ua)

Предварительно известно, что причиной аварии стал отказ тормозов у грузового военного автомобиля.

На помощь грузовику прибыл второй военный автомобиль. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции. Детали и причины аварии устанавливают правоохранители.

ДТП в Киеве - военный грузовик столкнулся с Chevrolet (видео: kiev.informator.ua)

Напомним, брат погибшего в страшном ДТП в Одессе Шамиля Гаджиева заявил, что его родственник любил гонять и у него всегда был адреналин в крови.

К слову, утром, 26 марта, возле Киевской телевышки произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции. По предварительным данным водитель уснул за рулем и врезался в электроопору.

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