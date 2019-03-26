Уснул за рулем: все подробности ужасного ДТП с "копами" в Киеве

ДТП с копами в Киеве - патрульное авто врезалось в электроопору (коллаж РБК-Украина)

ДТП с автомобилем патрульной полиции произошло около телебашни

Дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло утром 26 марта с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius, сообщает ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

Авария случилась на улице Ильенко (бывшая Мельникова) возле Киевской телебашни.

Автомобиль Toyota Prius врезался в столб. Двоих полицейских срочно госпитализировали. О их состоянии пока ничего не известно. Авто получило серьезные повреждения.

ДТП с копами в Киеве - патрульное авто врезалось в электроопору (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

По предварительным данным сотрудник патрульной полиции, находящийся за рулем, уснул во время движения. Причиной тому может быть усталость в конце рабочей смены.

ДТП с копами в Киеве - патрульное авто врезалось в электроопору (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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