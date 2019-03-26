ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уснул за рулем: все подробности ужасного ДТП с "копами" в Киеве

STYLERПроисшествия    26.03.2019 - 09:21
Уснул за рулем: все подробности ужасного ДТП с "копами" в Киеве
ДТП с копами в Киеве - патрульное авто врезалось в электроопору (коллаж РБК-Украина)

ДТП с автомобилем патрульной полиции произошло около телебашни

Дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло утром 26 марта с автомобилем патрульной полиции Toyota Prius, сообщает ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

Авария случилась на улице Ильенко (бывшая Мельникова) возле Киевской телебашни.

Автомобиль Toyota Prius врезался в столб. Двоих полицейских срочно госпитализировали. О их состоянии пока ничего не известно. Авто получило серьезные повреждения.

 

ДТП с копами в Киеве - патрульное авто врезалось в электроопору (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

По предварительным данным сотрудник патрульной полиции, находящийся за рулем, уснул во время движения. Причиной тому может быть усталость в конце рабочей смены.

ДТП с копами в Киеве - патрульное авто врезалось в электроопору (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее мы сообщали, что в страшном ДТП в Одессе, в котором элитный внедорожник разорвало пополам, погибла родственница Сильвестра Сталлоне. Авария стала следствием ночных гонок одесских мажоров.

А также писали о том, что в ДТП в Хмельницком пострадал маленький ребенок. Водитель вылетел на пешеходный переход и сбил коляску с младенцем.

Незаконное решение: новый поворот в деле ДТП в Харькове Джип разорвало пополам: страшные подробности ДТП в Одессе (видео)
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь