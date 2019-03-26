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Заснув за кермом: усі подробиці жахливої ДТП з "копами" в Києві

STYLERПодії    26.03.2019 - 09:21
Заснув за кермом: усі подробиці жахливої ДТП з "копами" в Києві
ДТП з копами в Києві - патрульне авто врізалося в електроопору (колаж РБК-Україна)

ДТП з автомобілем патрульної поліції сталася неподалік від телевежі

Дорожньо-транспортна пригода в Києві сталася вранці 26 березня з автомобілем патрульної поліції Toyota Prius, повідомляє ресурс ДТП KIEV.UA у Facebook.

Аварія трапилася на вулиці Іллєнко (колишня Мельникова) біля Київської телевежі.

Автомобіль Toyota Prius врізався в стовп. Двох поліцейських терміново госпіталізували. Про їх стан поки нічого не відомо. Авто отримало серйозні пошкодження.

 

ДТП з копами в Києві - патрульне авто врізалося в електроопору (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

За попередніми даними співробітник патрульної поліції, який був за кермом, заснув під час руху. Причиною тому може бути втома в кінці робочої зміни.

ДТП з копами в Києві - патрульне авто врізалося в електроопору (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми повідомляли, що у страшній ДТП в Одесі, в якій елітний позашляховик розірвало навпіл, загинула родичка Сильвестра Сталлоне. Аварія стала наслідком нічних перегонів одеських мажорів.

А також писали про те, що в ДТП у Хмельницькому постраждала маленька дитина. Водій вилетів на пішохідний перехід і збив коляску з немовлям.

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