Заснув за кермом: усі подробиці жахливої ДТП з "копами" в Києві

ДТП з копами в Києві - патрульне авто врізалося в електроопору (колаж РБК-Україна)

ДТП з автомобілем патрульної поліції сталася неподалік від телевежі

Дорожньо-транспортна пригода в Києві сталася вранці 26 березня з автомобілем патрульної поліції Toyota Prius, повідомляє ресурс ДТП KIEV.UA у Facebook.

Аварія трапилася на вулиці Іллєнко (колишня Мельникова) біля Київської телевежі.

Автомобіль Toyota Prius врізався в стовп. Двох поліцейських терміново госпіталізували. Про їх стан поки нічого не відомо. Авто отримало серйозні пошкодження.

ДТП з копами в Києві - патрульне авто врізалося в електроопору (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

За попередніми даними співробітник патрульної поліції, який був за кермом, заснув під час руху. Причиною тому може бути втома в кінці робочої зміни.

ДТП з копами в Києві - патрульне авто врізалося в електроопору (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

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