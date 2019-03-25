Збив коляску з дитиною: моторошні деталі ДТП у Хмельницькому (відео)

Колаж РБК-Україна

ДТП у Хмельницькому обростає новими деталями

ДТП у Хмельницькому, в якому водій авто збив коляску з дитиною, обростає новими подробицями. Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження, передає інформаційне видання НГП.ua.info.

Інцидент стався на перетині вулиць Подільської та Грушевського 15 березня. Автомобіль BMW X5, за кермом якого перебував 20-річний чоловік, виїхав на червоний сигнал світлофора, врізався в автомобіль Audi, після чого обидва транспортні засоби вилетіли на "зебру".

В результаті цього некерований автомобіль Audi збив дідуся з коляскою, що переходив дорогу. В колясці знаходилася однорічна дитина, яку внаслідок аварії довелося госпіталізувати.

Медики оглянули всіх учасників ДТП, суттєвих травм у них не виявили. Зазначається, що кримінальне провадження вже відкрито, а санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 лютого судді призначили Геннадію Дронову та Альоні Зайцевій покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, а також заборонили їм керувати транспортними засобами на три роки та зобов'язали відшкодувати збитки сім'ям постраждалих та загиблих.

Ми писали про те, що у Вінниці маршрутник збив школяра на "зебрі" і навіть не вибачився. Хлопчик досі проходить лікування, а справу по ДТП закрили і водій продовжує працювати.

Ми також повідомляли, що у справі про резонансне ДТП в Полтаві, в якому під колесами власниці ресторанного бізнесу загинув 15-річний Олег Левченко, суд виніс рішення залишити винуватицю Наталю Саєнко під нічним домашнім арештом. Батьки обурені пом'якшенням умов затримання і збираються подавати апеляцію.