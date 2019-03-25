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Сбил коляску с ребенком: жуткие детали ДТП в Хмельницком (видео)

STYLERЖизнь    25.03.2019 - 12:53
Сбил коляску с ребенком: жуткие детали ДТП в Хмельницком (видео)
Коллаж РБК-Украина

ДТП в Хмельницком обрастает новыми деталями

ДТП в Хмельницком, в котором водитель авто сбил коляску с ребенком, обрастает новыми подробностями. Полицейские уже открыли уголовное производство, передает информационное издание НГП.ua.info.

Инцидент произошел 15 марта на пересечении улиц Подольской и Грушевского. Автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 20-летний мужчина, выехал на красный сигнал светофора, врезался в автомобиль Audi, после чего оба транспортных средства вылетели на "зебру".

В результате этого, неуправляемый автомобиль Audi сбил переходивших дорогу дедушку с коляской. В коляске находился годовалый ребенок, которого вследствие аварии пришлось госпитализировать.

Медики осмотрели всех участников ДТП, существенных травм у них не обнаружили. Отмечается, что уголовное производство уже открыто, а санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, 26 февраля судьи назначили Геннадию Дронову и Алене Зайцевой наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также запретили им управлять транспортными средствами на три года и обязали возместить ущерб семьям пострадавших и погибших.

Мы писали о том, что в Виннице маршрутчик сбил школьника на "зебре" и даже не извинился. Мальчик до сих пор проходит лечение, а дело по ДТП закрыли и водитель продолжает работать.

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