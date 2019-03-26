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Любил гонять: брат погибшего в страшном ДТП в Одессе сделал признание

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 19:55
Любил гонять: брат погибшего в страшном ДТП в Одессе сделал признание
Коллаж РБК-Украина

Пострадавший в жутком ДТП в Одессе любил быструю езду

ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта, забрало жизни двух человек. Вчера, 25 марта, мусульманская религиозная община попрощалась с 22-летним Шамилем Гаджиевым, который был за рулем BMW X6. Об этом сообщает УСИ.

Участники церемонии прочитали молитву и поговорили с молодежью о  быстрой езде.

Брат погибшего Ибрагим Гаджиев заявил, что его родственник любил гонять и у него всегда был адреналин в крови. На дороге он сцепился с Porsche, но этого не должно было произойти.

"Все говорят то, что виноват он, никто его не жалеет, как такое можно про людей говорить, он умер", - отметил Гаджиев.

ДТП в Одессе - видео гонки (YouTube/Пушкинская.net)

Он также обратился к молодежи с призывом не нарушать правила дорожного движения и всегда пристегиваться ремнем безопасности.

Стоит отметить, что прощание с погибшей пассажиркой Викторией Кравченко состоялось сегодня, 26 марта, на Втором христианском кладбище.

Напомним, что BMW X6 столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata после чего врезался в бетонный столб. От сильного удара машину разорвало на две части. При этом передняя часть сразу же загорелась.

ДТП в Одессе - видео смертельной аварии (YouTube/Новости 7 канал Одесса)

Прохожие хотели помочь водителю авто, но молодой человек скончался в реанимации, так и не придя в сознание. А 33-летняя пассажирка Виктория Кравченко, которая является  родственницей Сильвестра Сталлоне, погибла на месте. Ее тело слишком близко лежало возле огня.

Ранее сообщалось о том, что, по словам водителя Porsche, гонок не было. Он рассказал, что BMW проехал настолько близко, что чудом не задел его автомобиль.

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