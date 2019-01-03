Відірвало голову: деталі жахливої ДТП із велосипедистом на Волині (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Загиблим виявився 77-річний чоловік, який часто виїжджав вранці на велозарядку

На Волині сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода - автомобіль збив велосипедиста і протягнув за собою близько ста метрів, в результаті потерпілому відірвало голову. Після смертельної аварії водій втік з місця злочину в напрямку львівської траси, повідомляє місцевий ресурс "Радар".

Інцидент стався в місті Нововолинську на вулиці Княгині Ольги у районі гірничорятувального загону на світанку.

Загиблий - 77-річний Вронський Віктор Климович. Літній чоловік традиційно виїжджав вранці на велозарядку.

Фото: radar.in.ua

Автомобіль, який збив чоловіка, імовірно білого або світло-сірого кольору, марка - "Опель Комбо" або "Рено-Кенго".

Машина наїхала на Вронського ззаду і разом із велосипедом протягла за собою 100 метрів.

Фото: radar.in.ua

Тіло загиблого чоловіка знайшли у рові. На фотографії, яку зробив місцевий житель, видно, що відірвана голова лежить на узбіччі та накрита пакетом.

Фото: radar.in.ua

Зазначається, що на авто водія-вбивці розбилася права фара і тріснуло лобове скло.

Як стало відомо пізніше, поліцейські виявили на околиці міста біля одного з гаражів білий "чобіток", який швидше за все і був тим самим транспортом, на якому водій збив велосипедиста.

Фото: radar.in.ua

"Машину господар загнав у чужий гараж. Сподівався, що поліція дурніша за нього", - йдеться в матеріалі.

Правоохоронці переглянули вчора велику кількість записів з відеокамер спостереження.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Ізмаїлі чоловіка на велосипеді збили відразу два автомобілі.

Також ми писали, що 29 жовтня в Солом'янському районі Києва поліцейський збив пенсіонера на велосипеді і зник з місця аварії.

Нагадаємо, в жовтні 2018-го на трасі Київ-Одеса біля Фастова сталася ДТП, в результаті якого загинув велосипедист.